  • 26°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 06:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十四 雫取與山田錦35%

名人薈萃 06:00 2023/09/02

分享：

分享：

是時候分享富久千代酒造的純米大吟釀系列，在眾多純米大吟釀的款式中，有多款是採用山田錦，包括：精米步合為35%的秋津產山田錦、雫取的純米大吟釀，還有兩款精米步合為45%的吉川產山田錦的，其中一款指定採用了吉川產的特A級山田錦，另一款則採用普通的山田錦。

同場加映：【青姐話】恨鐵不成鋼   一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

兵庫縣出產的山田錦受到了釀酒廠的高度評價，當地產的山田錦可說是得到專家肯定的酒造好適米。兵庫縣其實幅員廣大，並非所有地方都能種出上佳的山田錦，因此一些品質特別好的山田錦會加上產地的名稱。而優質的山田錦主要集中在兵庫縣的六甲山地北側的吉川町、三木市、東條町和神戶市北區。

今篇集中分享「鍋島 純米大吟醸 山田錦35%」和「鍋島 雫取 純米大吟醸」。「鍋島 純米大吟醸 山田錦35%」採用最優質的兵庫縣特Ａ地區秋津産的山田錦釀製而成，顧名思義精米步合為35%。清酒在冬天榨出及經火入處理，再放在低溫冰箱裡大約熟成一年，是每年發售一次的限量版清酒，這款清酒的出現甚至成為了佐賀的純米大吟釀的新代表。鍋島 純米大吟醸 山田錦35%能讓我們感受米飯的味道，味道也十分乾淨，有一種獨特的礦物香味，口感柔和而濃郁，是一款集鮮、美、酸和香為一體的清酒，簡直是現代清酒的完美境界！

點擊圖片放大

另一款採用了秋津産的山田錦是「鍋島 雫取 純米大吟醸」，為鍋島頂級純米大吟釀的另一高峰。通過雫取方法收集酒液需花費大量時間和精力，在自然重力及沒有任何外力下一滴一滴地收集酒液，裝瓶後在酒造中進行低溫熟成，令清酒更加完美平衡，可以感受到雫酒特有的清澈味道和熟成的醇香，風味清爽更是鍋島的最高峰，同樣是一款限量清酒，可以說是一瓶難求！

同場加映：【溫股知新】內地出力谷  港股動力足？

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十三 傳說中的大吟釀
2023/08/26
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十三 傳說中的大吟釀
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十二 酒米之王 山田錦
2023/08/19
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十二 酒米之王 山田錦
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十一 酒米之王 山田錦
2023/08/12
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十一 酒米之王 山田錦
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十 純米吟醸 赤磐雄町
2023/08/05
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十 純米吟醸 赤磐雄町
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧九 北雫與酒米北雫
2023/07/29
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧九 北雫與酒米北雫
日本 養生 清酒

下一篇文章

有盈退休：夜經濟指示、執行、交差
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工
【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工
【風暴消息】港鐵大部份路綫維持10分鐘一班 高鐵（香港段）中午12時起暫停服務
【風暴消息】港鐵大部份路綫維持10分鐘一班 高鐵（香港段）中午12時起暫停服務
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【風暴消息】天文台改掛10號颶風信號 港鐵只維持有限度服務 內附詳情
【風暴消息】天文台改掛10號颶風信號 港鐵只維持有限度服務 內附詳情
【國情點睇】人行下調外滙存準率 人民幣離岸價一度升穿7.24
【國情點睇】人行下調外滙存準率 人民幣離岸價一度升穿7.24
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款