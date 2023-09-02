【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十四 雫取與山田錦35%

是時候分享富久千代酒造的純米大吟釀系列，在眾多純米大吟釀的款式中，有多款是採用山田錦，包括：精米步合為35%的秋津產山田錦、雫取的純米大吟釀，還有兩款精米步合為45%的吉川產山田錦的，其中一款指定採用了吉川產的特A級山田錦，另一款則採用普通的山田錦。

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兵庫縣出產的山田錦受到了釀酒廠的高度評價，當地產的山田錦可說是得到專家肯定的酒造好適米。兵庫縣其實幅員廣大，並非所有地方都能種出上佳的山田錦，因此一些品質特別好的山田錦會加上產地的名稱。而優質的山田錦主要集中在兵庫縣的六甲山地北側的吉川町、三木市、東條町和神戶市北區。

今篇集中分享「鍋島 純米大吟醸 山田錦35%」和「鍋島 雫取 純米大吟醸」。「鍋島 純米大吟醸 山田錦35%」採用最優質的兵庫縣特Ａ地區秋津産的山田錦釀製而成，顧名思義精米步合為35%。清酒在冬天榨出及經火入處理，再放在低溫冰箱裡大約熟成一年，是每年發售一次的限量版清酒，這款清酒的出現甚至成為了佐賀的純米大吟釀的新代表。鍋島 純米大吟醸 山田錦35%能讓我們感受米飯的味道，味道也十分乾淨，有一種獨特的礦物香味，口感柔和而濃郁，是一款集鮮、美、酸和香為一體的清酒，簡直是現代清酒的完美境界！

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另一款採用了秋津産的山田錦是「鍋島 雫取 純米大吟醸」，為鍋島頂級純米大吟釀的另一高峰。通過雫取方法收集酒液需花費大量時間和精力，在自然重力及沒有任何外力下一滴一滴地收集酒液，裝瓶後在酒造中進行低溫熟成，令清酒更加完美平衡，可以感受到雫酒特有的清澈味道和熟成的醇香，風味清爽更是鍋島的最高峰，同樣是一款限量清酒，可以說是一瓶難求！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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