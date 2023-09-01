【香車美人】日本車展疫後復辦　展商數翻倍至400家創新高

日本規模最大的車展之一、前身為Tokyo Motor Show的日本車展，在2021年因疫情而停辦後，今年改名為Japan Mobility Show，並落實將於10月26日至11月5日於東京國際展示場舉行。主辦單位日本汽車工業協會（JAMA）表示，今年將有400多家公司參加，數量比上屆的2019年東京車展增加了一倍多，也創下該展舉辦以來歷史新高。

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疫情後品牌更積極參展

東京車展原定於2021年舉行，但由於疫情而停辦，今年改名為「日本車展」（Japan Mobility Show）並已安排於10月底舉行。上屆的東京車展2019有 192家參展企業和約130萬名參觀者，而今屆預計將有約400家公司參加，比上屆增加了一倍多，其中包括與汽車相關的初創公司，展示汽車行業的未來和新方向。

日本汽車工業協會已率先公布部分參展公司，包括各大日本汽車廠商，還有德國的BMW和Mercedes-Benz、中國的比亞迪等海外參與者，而Sony及本田也首次參加展覽。400家公司中包括160多家來自汽車製造商和零部件製造商等汽車行業，亦包括140多家公司環繞未來汽車出行相關的公司，例如NTT、KDDI、松下、富士通、日立、JR東日本、東麗、川崎重工、三井住友保險等。

日本汽車工業協會表示，新的Japan Mobility Show 2023是超越汽車行業框架的展會，將與其他行業、初創公司和參觀者等新朋友一起創造日本的未來。Japan Mobility Show將於10月26日至11月5日舉行，10月28日開始公眾參觀，門票即日起已可在日本汽車工業協會官方網站購買。

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責任編輯：李智賢

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