【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2023年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，較2022年同月上升16.5%，總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升14.0%，兩者均稍低於市場預計的18%和17%。

【香港零售】7月零售業銷貨額統計 市場預計銷貨值將增加18%

2023年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同月上升19.5%。與2022年同期比較，2023年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.1%。

在2023年7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2022年同月上升1.4%。2023年6月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌2.6%。與2022年同期比較，2023年首七個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.1%。

扣除其間價格變動後，2023年7月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升14.0%。2023年6月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升17.4%。與2022年同期比較，2023年首七個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.2%。

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升最多

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年7月與2022年7月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升22.7%）；服裝（上升34.3%）；百貨公司貨品（上升25.6%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升6.0%）；藥物及化妝品（上升45.7%）；汽車及汽車零件（上升10.0%）；傢具及固定裝置（上升2.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升44.9%）；書報、文具及禮品（上升43.2%）；中藥（上升45.5%）；以及眼鏡店（上升36.2%）。

另一方面，2023年7月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌少於0.05%。其次為燃料（銷貨價值下跌20.3%）。截至2023年7月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌6.8%。

政府發言人表示，在訪港旅客人數上升和消費氣氛正面下，零售業總銷貨價值在7月按年繼續明顯上升。發言人指出在未來數月訪港旅遊業復蘇應繼續利好零售業，勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。

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責任編輯：李智賢

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