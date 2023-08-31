【澳元定存】澳元定存息最高14.28厘 花旗料澳洲連續3個月凍息

▲ 花旗料澳洲明年第2季開始減息

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明天已進入9月，又是央行的議息周，下周二（9月5日）率先是澳洲議息，花旗料澳洲儲備銀行連續3個月凍息不變，但其加息周期料未完，第4季再出手。而商品貨幣中，渣打香港 （02888） 較睇好加元；花旗對澳元的中長期表現看高一線。

澳央行曾於4月煞停加息，卻在其後兩個月接連出手，5月2日及6月6日重新加息0.25厘，令目標利率加至4.1厘，乃自2012年距今11年以來新高；惟7月4日及8月1日卻出乎意外再按兵不動。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預計，澳洲央行或待至10月和11月才再加息，明年第二季開始減息。

談及澳紐加幣的前景，渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，商品貨幣近期持續受壓，市場憂慮中國經濟疲軟；何況這些地區本身都有負面消息，例如工資增長放緩、零售銷售下降、以及採購經理指數收縮。

不過，陳正犖表示，油價相對穩定，年初至今加元一直是最具韌性的商品貨幣；石油需求回落雖是風險，但供應仍然緊張，可能限制油價跌幅。美元兌加元似乎超買，有機會下試近期支持位1.33。

至於澳元，陳正犖說，市場進一步排除澳洲央行再加息的可能性，而澳元兌美元超賣，推動上周澳元略為反彈，自6月中旬以來技術走勢出現雙頂；惟聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會的講話偏鷹，令美元保持強韌，澳元或在未來2至4個星期內下試0.606。

花旗最看好澳元 1年料見0.65

陳正犖補充，新西蘭央行的基調，已轉變為利率可能在較長時間內保持在目前的限制性水平，同時強調入境移民和需求轉弱，紓緩勞動力短缺問題；預計紐元兌美元或在未來2到4周內下試0.56。

可是，花旗於中長線最看好澳元。廖嘉豪解釋主因有3，首先，花旗分析員預料，澳洲央行或仍會加息兩次；再者，由於澳洲的加息周期相對溫和，對經濟的衝擊較少；其三、明年美國經濟可能明顯放緩，聯儲局若啟動減息周期，減息步伐可能較激進，或利淡中長線美元表現，變相支持澳元，預料3個月內、未來半年到1年澳元預測為0.65。

7天短存高息榜：

富邦14.28厘

恒生13.9厘

渣打香港 （02888） 及建行亞洲13.8厘

滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 13厘

集友及南商12厘

星展10.5厘

其他中長存期高息榜：

1個月：富邦5.38厘

3個月：富邦3.7厘

半年：富邦4厘

1年：富邦4.1厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪