華禮仕辭任英防相 夏博思傳接任

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周四（31日）正式辭職，有傳能源安全及零碳排大臣夏博思（Grant Shapps）為熱門接任人選。華禮仕離任後，英國內閣相信即將會改組。

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華禮仕向首相辛偉誠（Rishi Sunak）提交的辭職信中表示，在過去4年擔任防相感到十分榮幸，指國防部如今更現代化﹑資源更多及更有信心。他指英國國防部正在回歸世界頂級，亦有更多頂尖人才。

華禮仕促請辛偉誠，不要讓國防部變回政府隨意更動開支及挖空資源的部門。他相信未來10年全球將變得更不安全及不穩定，是時候把資源投放在國防之上。

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同時，華禮仕亦讚揚英國政府在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後的反應，感謝辛偉誠以財相及首相身份支持加強對英軍的投資。

英國天空電視台報稱，夏博思為防相熱門接任人選，他在周四早上被目睹進入首相府。由於華禮仕表明會在內閣下次改組前辭職，今次請辭代表辛偉誠內閣將有變動。

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責任編輯：吳漢培