▲ 【分析】碧桂園會否違約？大摩指將取決於一個情況

碧桂園 （02007） 「16碧園05」債展期方案的投票截止日再度來臨，市場關注碧桂園會否出現債務違約，摩根士丹利認為，這將取決未來幾周監管當局會否向集團提供額外融資支持，惟實現這一點的機會愈來愈小。

根據上交所私募債信息披露平台的公告，「16碧園05」債券持有人會議截止時間從之前的8月25日延長至今晚（31日）10時。集團提議將債券展期三年並分期兌付，但一些持有人要求按期全額償付。此外，另一份公告顯示，持有人還將審議為本期債券增加40個自然日寬限期的議案。

彭博匯總的數據顯示，本金為39億元人民幣的「16碧園05」債券將於9月2日到期，因當日為周六到期日順延至9月4日。除了該筆人民幣債券，公司還面臨在9月寬限期結束前償還總計2250萬美元的兩筆利息款的壓力，以及年內還將有「21碧地03」、「20碧地03」等8只境內債券到期或回售。

另外，碧桂園半年轉盈為虧，轉蝕489.32億元人民幣，摩根士丹利表示對碧桂園的資產負債表狀況惡化不感意外，加上其品牌受損和較低的資產品質，營運情況或更為艱難，並進一步危及其償還債務的能力。

大摩再削碧桂園目標價15%，至0.75元，維持「賣出」評級。

大摩指，碧桂園的總借貸下降至2579.1億元，較去年底下降4.9%，但短期債務卻增至1090億元，同時應付賬款亦升至2020億，惟受累於銷售疲弱及房價下跌等因素，非限制性現金已跌至1010億元，而短期債務覆蓋率亦降至危險水平的0.93倍，淨槓桿率亦收窄10個百分點至50%。同時，碧桂園可售資源也降至7800億元，去年同期為9560億元。

該行指，近日出現的負面消息，或令置業人士對「爛尾樓」的憂慮進一步加劇。此外。集團約65%的土地儲備均位於「低線城市」（一、二線城市以外），認為其資產質量不高，加上近日個別「高線城市」近期出台房地產救樓市措施（廣州宣布實施「認房不認貸」），可能會出現「虹吸效應」，進一步損害「低線城市」房地產銷售。

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記者：伍鍵文