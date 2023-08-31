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【港元定存】3個月港元定存最高息6.6厘 打風前爭上高息尾班車

Hot Talk 16:07 2023/08/31

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不少超高息將於今天屆滿

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8月已屆尾聲，市場憂慮明天（9月1日）打風休市，今天（8月31日）共有4間港銀調整定存息，包括南商短減長加，下調3個月年息0.1厘至4.2厘，卻上調1年期息率0.1厘至4.1厘；建行亞洲扭轉1周兩連減，微升3個月年息0.05厘至4.1厘。反觀，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）降低3個月年息0.2厘，新息率險守4厘；大新 （02356） 一周兩連降，削3個月年息0.1厘至4.2厘。

拆息經歷連續7天全線下挫，昨天（30日）一度已倒升，當中1個月拆息終止11連跌。可是，今天與樓按掛鈎的11個月拆息又掉頭下跌，新報3.71厘，另反映銀行資金成本的3個月拆息報4.44厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，3個月拆息於第三季預測為5.22厘、第四季5.47厘。

另外電分析指，受港股積弱等，港滙本月急挫約0.6%，乃自1985年以來最差的單月表現。廖嘉豪預計，3個月內港滙預測為7.84，未來6至12個月料為7.82。

大戶想賺更多息？留意存款上限

專家指要是涉資150億元的零售綠債開售，以當前1年定期存款最高息仍企硬在4.5厘計算，遂料綠債的保底息至少要由去年的2.5厘，上調兩厘至追貼定存息，才具吸引力。而業界亦因競爭、以及明天已踏入季結月，料港銀將逐漸掉頭恢復加息。

期間限定快閃賺息王：

  • 眾安3個月享6.6厘：以上限5萬元計，賺息800元，優惠至今天截止。
  • 工銀亞洲1個月享4.6厘：以上限80萬元計，賺息3066元，今天截止。
  • 創興3個月享4.5厘：合資格的全新客戶成功完成兩項指定任務，以門檻50萬元計，賺息5500元，今天截止。
  • 工銀亞洲3個月享4.6厘：全新指定理財戶以10萬元新資金在分行開立；以上限80萬元計，賺息9200元，今天截止。
  • 工銀亞洲38天享3.5厘：以門檻300萬元計，賺息10931元，今天截止。
  • 匯立1個月享10厘：以門檻200萬元計，賺息16400元，須於9月11日前買指定金額基金，再在9月17日前做定存。
  • 工銀亞洲188天4.3厘，以門檻300萬元計，賺息66443元，至今天屆滿。
  • 華僑銀行9個月4.6厘：銀債退款優惠，入場費50萬元；倘以存款上限800萬元計，上周仍享4.75厘，本來賺息28.5萬元；可惜，本周一減至4.6厘，賺息27.6萬元，變相少賺9000元，至今天屆滿。
  • 花旗3個月5.2厘：以上限800萬元計，賺息10.4萬元，至本周六（9月2日）。
  • 華僑銀行1年4.4厘：以上限800萬元計，賺息35.2萬元，膺期限定賺息王，至9月9日。

若只以3個月年息冠全城的眾安6.6厘計，存款最多為5萬元，期內賺盡僅800元；反觀，花旗3個月年息5.2厘，封頂額800萬元，大戶期內可賺逾10.4萬元利息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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