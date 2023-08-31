【有相睇】新葵芳花園收租客止賺離場　同類型單位兩個月賣平110萬

二手樓價持續調整，再有收租客決定止賺離場。中原地產許偉業表示，新葵芳花園C座低層02室，實用面積415平方呎，兩房間隔，日前以510萬元易手，較6月中同類型、同方向單位，平足110萬元，若與銀行560萬元的估值相比，則低50萬元，即約9%。

許偉業透露，買家為荃灣區客，見單位企理，而且覺得價錢比市價低一成，所以出價500萬元洽購，但原業主叫價538萬元。雙方商討約一周，終達成協議以510萬元成交。從相片可見，單位附有企理裝修。資料顯示，今年6月，上址對上兩層單位，面積、間隔、方向相若，但以620萬元售出，換言之，短短兩個月時間，同類型單位造價平110萬元，即逾17%。

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據了解，原業主於2008年11月以152萬購入上址，一直收租至今，由於現價出售仍可獲利358萬元，所以决定止賺離場。

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