西武百貨工人與管理層就公司出售談判破裂後罷工 是日本幾十年來首次

東京日本西武百貨的工人因為與管理層就公司出售計劃的談判破裂後，他們周四（31日）舉行了罷工，這是日本幾十年來首次大規模罷工。

位於池袋繁華地段的西武旗艦店約 900 名工人抗議將零售巨頭 Seven & i (3382) 旗下的崇光西武百貨店出售給美國基金 Fortress Investment Group。

【內房危機】碧桂園折讓15%向建滔化工配股 涉資2.7億元 詳情請看【下一頁】

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

周四（31日）上午，西武工人冒著酷暑在店門口舉行抗議活動，其他工會成員則散發傳單以示支持。Seven & i 對此次罷工表示歉意，並稱子公司將繼續與工會舉行會談。其他西武百貨和崇光百貨則照常營業。Fortress 及其交易夥伴 Yodobashi 沒有立即發表評論。崇光西武的工人得到了高島屋和三越伊勢丹百貨（3099.T）等競爭對手百貨公司勞工團體的支持。

據報導，折扣電子產品零售商友都八喜 （Yodobashi Holdings）計劃接管該店約一半的業務，他們對這一計劃感到不滿，正在尋求工作和業務連續性的保證。

包括池袋官員在內的批評者認為，這樣的改變將取代店內的許多個人精品店，也會降低商店的形象。

平保上半年少賺1% 毎股中期息增至0.93元人幣 詳情請看【下一頁】

交易將於周五（1日）完成，Seven & i 表示，在要求Fortress 「最大限度地考慮Sogo & Seibu 的業務延續和就業延續」之後，它已將Sogo & Seibu 的出售價值從最初商定的2500 億日元降低了300 億日元（2.05 億美元）。

作為交易的一部分，Seven and i 還將免除 916 億日元的債務，這相當於其借給子公司的一半以上的金額。

罷工在日本極為罕見，在日本，有關工資和工作條件的談判通常都是友好達成的。這次為期一天的罷工是 61 年來日本大型百貨公司的首次罷工，是崇光西武管理層與工會經過數月談判後達成的，也是在日本勞動力短缺的背景下發生的。

今年春季，日本各大公司的工人在勞資談判中贏得了三十年來最大的一次加薪。然而，這些成果已被創下 41 年新高的通脹率所侵蝕，實際工資持續下降。

立教大學（Rikkyo University）專門研究勞工問題的教授Wakana Shuto說：「我認為許多工人從這一案例中得到了一些鼓勵。 」考慮到該行業的困難，崇光與西武的條件並非獨一無二。

據媒體報導，按銷售額計算，西武池袋店是日本第三大百貨商店，但其所有者崇光西武在過去四年裡一直處於虧損狀態。

東京的企業律師吉文斯（Stephen Givens）說，對於希望重組日本公司品牌的海外基金來說，這次退出也會帶來類似的障礙。他說：「作為外國人，你可以通過蠻力收購一家日本公司，但如果實際管理這家日本公司和為這家日本公司工作的人對結果不滿意，那對你也沒有任何好處。」，又直言：「這是所有有意收購的外國公司都應牢記的注意事項之一。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷