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【交通優惠】九巴推「綠色獎賞計劃」搭太陽能巴士可獲額外會員積分

理財智慧 16:02 2023/08/31

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九巴宣布在9月推出「綠色獎賞計劃」，club1933會員只要乘搭太陽能巴士，每程可額外獲得1分積分。另外，九巴亦表示，綠色獎賞計劃下向乘客額外送出的分數，會作為參考釐定向環保機構捐款，以支持本地環保項目發展。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

由2023年9月1日至2024年2月29日 ，乘客乘搭九巴或龍運的太陽能巴士，使用已於club1933登記的八達通卡或八達通產品，包括九巴月票，每程巴士將可額外獲得1分club1933積分。乘客可透過巴士車頭及車身的圖像，或App1933和九巴網站到站時間預報頁面「三葉草」圖像，識別太陽能巴士，並在手機應用程式的club1933會員頁面，查看最近10程乘搭太陽能巴士紀錄。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

據了解，九巴及龍運現時有1,300部巴士裝設太陽能系統，生產可再生能源供應全車電子設備，減少碳排放，預計年底增至2,000部太陽能巴士，佔車隊總數一半。

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
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撰文：鄭日棱

 

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