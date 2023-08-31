【交通優惠】九巴推「綠色獎賞計劃」搭太陽能巴士可獲額外會員積分

九巴宣布在9月推出「綠色獎賞計劃」，club1933會員只要乘搭太陽能巴士，每程可額外獲得1分積分。另外，九巴亦表示，綠色獎賞計劃下向乘客額外送出的分數，會作為參考釐定向環保機構捐款，以支持本地環保項目發展。

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由2023年9月1日至2024年2月29日 ，乘客乘搭九巴或龍運的太陽能巴士，使用已於club1933登記的八達通卡或八達通產品，包括九巴月票，每程巴士將可額外獲得1分club1933積分。乘客可透過巴士車頭及車身的圖像，或App1933和九巴網站到站時間預報頁面「三葉草」圖像，識別太陽能巴士，並在手機應用程式的club1933會員頁面，查看最近10程乘搭太陽能巴士紀錄。

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據了解，九巴及龍運現時有1,300部巴士裝設太陽能系統，生產可再生能源供應全車電子設備，減少碳排放，預計年底增至2,000部太陽能巴士，佔車隊總數一半。

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撰文：鄭日棱