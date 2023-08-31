▲ 【刺激成交】金發局提四建議強化港國際金融中心地位 促審視股票交易印花稅

香港金融發展局（下稱金發局）今（31日）發表《提升市場流動性和多樣性：強化香港作為國際集資中心的競爭力》的研究報告，並提出四項建議，包括審視股票交易印花稅及探索創業板與其他市場之間的協同效應。

金發局表示，提升市場流動性和推動多樣性，是維護任何一個金融生態系統可持續發展的關鍵支柱。作為全球公認的國際金融中心，香港具備推動更全面金融生態系統均衡發展的能力。這不僅包含傳統資產類別的增長，同時也需要滿足非傳統資產及小型至中型企業的融資需求。

當局提出四項建議：

1. 設立專為專業投資者而設的市場，以推動市場創新和促進新興投資產品和另類資產類別的發展為主要目標；

2. 提出其他短中期的改善措施，包括探索創業板與其他市場之間的協同效應；

3. 審視股票交易印花稅；以及

4. 針對非傳統/新興資產類別，制定促進投資者教育和理財教育的策略架構。

金發局主席李律仁表示，投資者日益接受另類資產，超越傳統市場的限制，當局必須積極適應金融市場和投資者偏好的變化。其視野應超越本地市場並擴展至其他國際及内地市場。透過與外國市場建立更緊密的聯繫，香港可以提升香港市場的流動性和多樣性，强化香港成為全球金融創新和領導的能力。

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編輯：姚卓然