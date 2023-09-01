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【加薪五成】日本最低工資  2035年前將提升至1500日圓

商業 15:00 2023/09/01

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通脹日益嚴峻，工資已經追不上通脹的升幅，日本首相岸田文雄正計劃，在2030年代中期前， 將全國最低工資提高到1,500日圓（約80.7港元）的目標，比現時的每小時1,004日圓（約54港元）大幅上升50%。

【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增

岸田文雄視「工資增長」為他的經濟政策的首要任務。在較早前日本已將最低工資由961日圓增加至1,004日圓，由於不同都縣的最低工資水平稍有不同，平均加幅約在39至41日圓之間，但已達到將全國平均最低工資突破1,000日圓關口的目標。其中東京最高，為1,113日圓（約59.8港元）；岩手縣最低，為893日圓（約48港元）。

由於通脹情況依然持續，岸田首相表示為了使工資增長趕上物價上漲，必須進一步提高最低工資，並考慮設定新的目標，即到2030年代中期將最低工資提高到1,500日圓。一旦政策最終確定，岸田首相打算與政府的「新資本主義實現委員會」分享，並與企業界和勞工界合作研究如何達成目標。同時日本政府也會通過支持工​​人再培訓或再學習等措施，推動勞動力市場改革，以實現結構性工資增長。

【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%

責任編輯：李智賢

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