中國政府批科技公司推出AI 百度「文心一言」已經完全開放

中國政府批准四家科技公司，包括百度公司（9888）和SenseTime集團（0200）等，推出它們的人工智能（ AI）聊天機器人。

中國領先的在線搜索服務提供商百度在一份聲明中說，它的類似於ChatGPT的聊天機器人「文心一言」（Ernie Bot）現在已經完全向公眾開放。 SenseTime發言人告訴《路透社》，其聊天機器人「商量」SenseChat現在也 「完全可以為所有用戶提供服務」。

兩家人工智能初創公司百川智能科技（Baichuan Intelligent Technology）和智普人工智能公司（Zhipu AI）也在周四（31日）宣布了類似的公開發布。

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百度和 SenseTime 的股價在香港早盤交易中跳漲，在大盤下跌 0.4% 的情況下分別上漲了 3.1% 和 2.7%。

與其他國家不同，中國要求企業在發布大規模市場化人工智能產品之前提交安全評估並獲得許可。隨著人工智能技術日益成為與美國競爭的焦點，中國當局最近加快了支持企業開發人工智能的力度。

據中國媒體報導，共有11家公司獲得了政府的批准，其中包括TikTok的所有者字節跳動和騰訊控股（0700）。兩家公司都沒有立即回應有關其人工智能計劃的置評請求。

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截至本周，尚不清楚阿里巴巴是否已獲得批准。但阿里巴巴雲發言人告訴《路透社》，該公司已經完成了人工智能模型 「通義千問」的申報工作，該模型正在等待正式推出。公司預計監管部門將在未來一周內公佈獲得批准的公司名單。

對於中國殘酷的互聯網行業來說，率先進入市場至關重要。消息公佈後，百度的文心一言周四在中國蘋果應用商店的免費應用類別中名列榜首。晨星公司（Morningstar）的分析師王凱（Kai Wang）認為，獲得批准的公司具有先發優勢，能夠比競爭對手更快地對產品進行微調。

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據科技媒體《The Information》周二（29日）報導，由微軟（MSFT）支持的ChatGPT製造商OpenAI有望在未來12個月內創造超過10億美元的收入。

在中國發布了一系列旨在規範面向公眾的人工智能產品的暫行規定並於8月15日生效後，這些批准被廣泛預期。此前，企業只能對人工智能產品進行小規模的公開測試，但隨著新規則的出台，企業通過啟用更多功能和參與更多營銷，擴大了人工智能產品測試的範圍。針對企業的產品無需事先獲得政府批准。

藍蓮花資本顧問公司（Blue Lotus Capital Advisors）分析師楊（Shawn Yang）表示，政府為人工智能產品開綠燈的舉措可能會引發行業整合。他說：「許多人都急於進入大型語言模型行業，但這個行業可能很快就會整合。只有那些擁有數據和技術能力的人才能向前推進。」

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記者：張瑋婷