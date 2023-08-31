【大行報告】大摩：上半年核心盈利勝市場預期 料潤地股價未來15日升

摩根士丹利表示，華潤置地（01109）上半年業績強勁，核心盈利按年增長11%，超過市場預期。該行指，公司管理層制定穩固發展戰略，並藉高質量和均衡增長，實現高於同業的盈利能力，又相信其股價未來15日內將會上升，發生概率料介乎70%至80%，目標價48.6元，評級「增持」。潤地周四（31日）收報33.15元，跌2.2%。





【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

▼ 點擊圖片放大

該行認為，潤地今年收入及盈利可見度強勁，下半年合同銷售料按年增長逾10%至3,350億元（人民幣，下同），主要受惠於下半年優質可售資源達3,860億元；核心盈利預測按年增長5%至10%，受惠於下半年將實現未入賬銷售額1,940億元，開發毛利率恢復至超過20%，以及經常性收入料按年增長20%至25%。



【同場加映】【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【同場加映】【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤