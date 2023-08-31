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【大行報告】大摩：上半年核心盈利勝市場預期 料潤地股價未來15日升

股樓投資 17:14 2023/08/31

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摩根士丹利表示，華潤置地（01109）上半年業績強勁，核心盈利按年增長11%，超過市場預期。該行指，公司管理層制定穩固發展戰略，並藉高質量和均衡增長，實現高於同業的盈利能力，又相信其股價未來15日內將會上升，發生概率料介乎70%至80%，目標價48.6元，評級「增持」。潤地周四（31日）收報33.15元，跌2.2%。


 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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該行認為，潤地今年收入及盈利可見度強勁，下半年合同銷售料按年增長逾10%至3,350億元（人民幣，下同），主要受惠於下半年優質可售資源達3,860億元；核心盈利預測按年增長5%至10%，受惠於下半年將實現未入賬銷售額1,940億元，開發毛利率恢復至超過20%，以及經常性收入料按年增長20%至25%。
 

 

 

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記者：鄭昊彤

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