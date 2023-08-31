【大行報告】里昂：行業鋰價有進一步下跌風險 削贛鋒鋰業目標價至47元

里昂表示，雖然看好贛鋒鋰業（01772）在鋰精煉領域的地位，但認為整個行業的鋰價有進一步下跌的風險，並將集團2023至2025各財年的淨利潤預測分別下調31%、34%及29%，目標價由80元大削至47元，評級由「買入」下調至「跑贏大市」。贛鋒鋰業周四（31日）股價收報37.5元，跌6.6%。



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贛鋒鋰業早前公布6月止六個月中期業績，收益181.1億元（人民幣，下同），按年增加26.5%。純利為58.8億元，倒退19%，主要原因是營業成本大幅上升導致毛利下降；每股盈利2.92元。不派中期息。單看第二季收入及淨利潤按年下降4%及7%。由於鋰輝石材料的成本壓力，毛利率為7%。

業績亦披露，今年8月墨西哥礦業總局（DGM）向贛鋒墨西哥子公司發出了正式取消9個鋰礦特許權的決定通知，其中包括Sonora項目的主要鋰礦特許權。公司正在尋求各種補救措施，包括行政復議以質疑DGM的決議。

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記者：鄭昊彤