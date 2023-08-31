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【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動

科技 16:30 2023/08/31

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活動策劃人即使沒有具備專業的設計技能，也可透過Zoom新功能策劃和製作理想的活動體驗。（Zoom）

近年線上虛擬活動激增，企業或需聘用第三方活動策劃機構，協助進行各種活動。為讓企業節省相關開支，Zoom宣布為Zoom Events及Zoom Sessions推出「Production Studio」功能，能協助活動策劃人自訂具有專業架構的活動。

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Zoom表示，無論是員工大會等企業內部活動、抑或產品發布等外部活動，用戶都能透過Production Studio提供的動態版面選項、自訂品牌和簡報者管理工具，設計吸引和具品牌特色的虛擬活動。

活動策劃人即使沒有具備專業的設計技能，也可透過新功能策劃和製作理想的活動體驗，讓企業的活動策劃、市場推廣及傳訊員工，節省與活動策劃機構協作的時間和開支。

手機應用程式更新   提升混合活動體驗

Zoom同時宣布更新其手機應用程式，用戶可透過手機參加混合活動，無需再下載僅用一次的特定活動應用程式。在直播活動期間，用戶亦可透過應用程式查看活動對話、加入聊天、投票和問答活動，以及查看過去的活動記錄。

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此外，Zoom用戶也可在網頁平台使用範本迅速制定混合活動，包括制定混合活動門票發放方式、添加活動場地地圖，以及透過Zoom手機應用程式設定各種混合活動體驗。

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