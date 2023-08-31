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【中國經濟】畢馬威：內地經濟內生動力依然不強　青年就業問題需政策支援

宏觀解讀 15:22 2023/08/31

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【中國經濟】畢馬威：內地經濟內生動力依然不強　青年就業問題需政策支援

中國8月PMI雖回升至49.7，高於市場預期，但仍是連續五個月收縮。畢馬威中國研究院表示，目前經濟恢復的內生動力依然不強，民營企業信心依然有待提升，房地產行業仍處於築底階段，青年就業的結構性矛盾也進一步凸顯對支援政策的需求，經濟回升基礎需要進一步鞏固。

中國政府近期推出了提振民企信心的指導方針和新一輪房地產寬鬆措施，以重振經濟增長。畢馬威表示，總體來看，隨著中國經濟回歸常態化，消費潛力逐步釋放，服務業持續向好發展，中國經濟將保持現恢復向好的總體態勢。然而，經濟復甦仍處於初期階段，不同行業的情況也不盡相同，提高居民和企業的信心仍然是加快經濟增長的關鍵。

同時，畢馬威預測，2023年中國GDP增長率為5.5%，預計2024年經濟增長率為5.2%。此外，該行預計入境旅遊及消費依然是香港下半年經濟增長的主要動力。不過，外需疲軟將繼續對香港出口貿易帶來一定壓力。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

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編輯：姚卓然

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