  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈豐之道】中國投資市場的迷思

股市 15:20 2023/08/31

分享：

分享：

轉瞬間第三季已過了一半，環球股票市場在經歷首七個月的上升後，八月份已藉著一些輕微疲弱的經濟數據和僅僅符合市場預期的公司業績作出調整，但仍與過往季節性因素所帶來的影響相符。在美國方面，標普500指數年初至今已上升15%，價值股上升了10%，增長股上升了20%，尤其是科技股的增長最為顯著，而納斯達克指數亦上升超過30%。至於在歐洲股市，除了英國表現較差之外，其他主要發達國家都表現不俗，錄得超過12%的升幅。在亞洲方面，除了中國和香港，其餘星馬泰等國家的指數同樣錄得負回報。而表現最好的亞洲地區分別是日本和台灣，分別錄得超過20%和18%的正回報。

年初的時候，很多投資者都寄望中國在通關後經濟可以快速復甦，加上美國息口預期接近加息尾聲，恒生指數曾在一月份升上22700點水平，相等於未來12個月的11倍市盈率。可是，隨着中國經濟增長在第二季明顯走弱，人民幣進一步貶值，港股反覆回落到18800點左右，相當於未來12個月的9倍市盈率。 觀察過往十多年的數據，未來12個月8倍市盈率是一個不錯的切入點，但當然仍要考慮未來幾項主要的經濟因素，尤其是與香港息息相關的中國經濟發展。

目前中國正希望達成三個主要經濟目標，去槓杆、保增長以及減低地緣政治風險。去槓桿的目標主要套用於房地產公司和內地政府融資機構。 鑑於房地產銷售減少，很多配套的銷售亦會隨之放緩，亦令到部分內地政府融資機構融資成本上升，衍生出很多違約的問題，這情況在國內的房地產商最為明顯。

正因為要達成去槓杆的目標，因此最近減息的行動上未見到有萬水灌溉的蹤影。年初至今只是下調了一年最優惠利率20基點，五年期利率下調了10基點，存款儲備金率亦只下調了25基點。市場對這些輕微放寬銀根未有太正面的看法。在以往全球一體化的時代，中國可透過將人民幣貶值來剌激岀口從而帶動經濟增長。但今天地緣政治風險包括台海局勢、與美國貿易的緊張局勢及俄烏戰爭的爭議在短期仍會持續，令中國內需和出口都明顯受到影響。相信中國要解決這些經濟問題仍然需要一段時間，故此我認為直至上述三個目標有任何進展的跡象，才會令到中港股市有較佳表現。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

*本文資料只供參考用途，並不構成任何投資建議。

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

最新專欄文章 更多

盈豐之道 - 【盈豐之道】2023年下半年環球投資者的關注議題
2023/07/27
【盈豐之道】2023年下半年環球投資者的關注議題
盈豐之道 - 【盈豐之道】2023年上半年投資檢討
2023/06/28
【盈豐之道】2023年上半年投資檢討
盈豐之道 - 【盈豐之道】日本股市何去何從？
2023/05/30
【盈豐之道】日本股市何去何從？
盈豐之道 - 【盈豐之道】中國經濟復甦初現端倪 觀望五一黃金周表現
2023/04/26
【盈豐之道】中國經濟復甦初現端倪 觀望五一黃金周表現
盈豐之道 - 【盈豐之道】憧憬內地穩經濟措施出台 港股年尾冀闖24000點
2023/02/24
【盈豐之道】憧憬內地穩經濟措施出台 港股年尾冀闖24000點
減息 宏觀調控 美國聯儲局 美國 恒生指數 歐洲股 美股 港股 宏觀分析
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中國經濟】畢馬威：內地經濟內生動力依然不強　青年就業問題需政策支援

下一篇文章

【業績｜乳業股】蒙牛維持收入及經營利潤率目標不變　原奶過剩緩解速度視乎下游復甦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【打風消息︱蘇拉】天文台改發三號波、料明日掛8球風球　消息指周五全港停課　港股會否受影響？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台改發三號波、料明日掛8球風球　消息指周五全港停課　港股會否受影響？（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股市況】美團跌4%、蒙牛績後升半成　馬可數字科技復牌曾插9成　恒指午後跌百點（不斷更新）
【港股市況】美團跌4%、蒙牛績後升半成　馬可數字科技復牌曾插9成　恒指午後跌百點（不斷更新）
【美股期貨】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升70點（不斷更新）
【美股期貨】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升70點（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款