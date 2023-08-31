美團＋順豐同城大於３   原來看中呢樣

這邊廂，已在A股上市、中國最大的綜合物流服務供應商順豐控股(002352.SZ)遞交來港上市申請，那邊廂，順豐旗下早在2021年已登陸港股的同城即時配送平台順豐同城(09699.HK)亦接連傳來捷報。

順豐同城周一（28日）獲美團(03690.HK)微博稱與其合作繼續加強美團外賣即時配送的生態建設，成功化敵為友，由對手變戰友後，順豐同城公布其截至2023年6月底的中期業績，成績非常亮眼，今年上半年收入約57.49億元 （人民幣‧下同），按年增長28.8%，增速勝過2022年中期的20.8%，反映收入增長呈加速之勢；淨利潤錄得上市以來首次半年度全面盈利，即3,031萬元，而淨利率亦在不斷改善當中。

作為順豐集團旗下在港上市的即時配送平台，在近期國內政府大力挻消費的政策下，獲不少投資者垂青。今年5月冠上「MSCI新貴」光環的順豐同城獲投資者追捧原因在於，該集團很專注在競爭激烈的市場中找對定位，能夠憑藉「順豐」品牌口碑與第三方即時配送平台的中立優勢，得以與多元化的電商物流合作，專注開拓同城快遞和同城物流的升級，借助母公司順豐集團強大和滲透度極高的網絡基礎，產生協同效應，成功在短距離同城即時配送服務上創出如「半日達」、「小時達」的高效配送先河，成為全國末端營運效率最高的同城配送服務供應商。

上半年，集團最後一公里配送服務收入比去年同期大幅提升近54%至23.6億元，增長原來是有賴順豐同城以「小時級」和「分鐘級」計的配送網絡和效率，爭勝於市場所致。

順豐同城財務指標大幅提升

上半年，順豐同城多項財務數據指標華麗轉身，其中，截至今年6月底止，經營活動所得現金錄得淨流入，達3,432.6萬元，現金流轉正意味公司的營運基本面更紮實，有利集團長遠在競爭激烈的市場中部署。順豐同城作為一家輕資產的公司，更重要是在服務和技術上的創新及經營效率上的提速，今次較預期提早扭虧為盈，證明公司的業務韌性強，面對日新月異的消費場景及競爭白熱化的電商市場，不但能夠產出更多可以配合市場需要的服務，更能吸引國內幾乎大部份的電商巨擘依託其作為即配服務供應商。

AI推動網購脫變 未來增長空間巨大

更值得留意的是，現今國內網購場景多樣化，加上不少銷售平台，直播等加入AI元素來加強消費者的購物體驗，摩根士丹利預期，AI發展上將把中國消費模式進一步轉向線上，有望為中國互聯網行業帶來53萬億元收益。由此可見，在內地新零售場景及體驗越來越豐富底下，對作為必要配套的即時配送需求只會越來越大。

事實上，2023年上半年，中國網絡零售市場規模總體呈穩步增長態勢。國家統計局數據顯示，今年上半年全國網上零售額7.16萬億元（人民幣．下同），同比增長13.1%。其中，實物商品網上零售額6.06萬億元，同比增長10.8%，佔社會消費品零售總額的比重為26.6%。在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長8.9%、13.3%、10.3%。 再看順豐同城2023 年上半年，其來自茶飲收入同比增長80%，醫藥、美妝、母嬰、寵物與珠寶等零售品類收入同比增長超 100%。

從國家發改委發布的《關於恢復和擴大消費的措施》可見，即時零售、24小時生活圈等新消費模式被多次提及。加上，早前，商務部等九部門聯合發布《縣域商業三年行動計劃（2023—2025年）》（下稱《計劃》），强調要完善縣域商業網絡設施和業態。以順豐同城為首的第三方即配平台，正扮演著縣城物流的重要基建角色，成為縣域商業即時零售規模的其中一個推進器。

多元場景拉動即配服務 電商巨擘需求龐大

目前，順豐同城的第三方即時配送服務，成功和多間大型電商巨擘建成全方位的本地生活服務平台生態，未來此板塊將有潛力吸引更多類型的零售場景進行合作。

現時，順豐同城是抖音團購配送的主要即配服務商；也在阿里生態開拓不同消費場境，如為天貓超市提供「半日達」、「小時達」服務。那邊廂，也攜手微信及滴滴快送在拓闊更多城市覆蓋。上半年，集團透露深耕下沉市縣，令覆蓋持續加密，服務場景滲透更快更深，成為國內覆蓋最深最廣的服務供應商。2023年上半年其來自市、縣及鎮地區市場收入同比增長20.2%至約12.44億元。

國內現時講求「即看即買即達」的新消費體驗，而且像跑腿外賣、直播即購等即時消費亦逐步在縣城熱起來，背後靠的就是順豐同城這類即配平台全天候為各大電商或流量平台賦能，也是集團刷出理想業績的原因之一。

除了要靠功於上半年中國零售消費場景多樣化，刺激行業需求以外，亦應歸功於母公司順豐集團資源協同整合，順豐同城同時為服務商及大型電商提供一連龍的同城物流解決方案，這有助集團和大型客戶建立更緊密的合作關係。順豐同城於2023年上半年集團和母公司順豐集團一同服務的月結客戶的收入增長21.9%至約人民幣1.06億元。 看來，隨著集團業務體量增大，其未來可以和母公司協同創造收入的空間也有望順應增大。

(特約)