▲ 【業績｜乳業股】蒙牛：維持收入及經營利潤率目標不變 原奶過剩緩解速度視乎下游復甦

蒙牛 （02319） 上半年經營利潤率按年升110個基點

，超出年初訂下目標擴張30至50個基點。蒙牛首席財務官張平表示，維持全年經營利潤率50個基點以及收入中高單位數增長的目標不變。

他指，是次經營利潤率造好主因原奶價格按年下跌，以及集團的各大品類結構有所改善，例如常溫板塊保持相對穩定，其他板塊的經營利潤率雖然還未達到原來的目標，但已正在改善。

市場憂慮內地消費環境，總裁盧敏放指，市場的增速可能短暫有回調，但同時行業的整合度將會加快，認為這對蒙牛作為頭部企業是有利的，行業未來也會更健康。他又指，大在消費環境下，中國經濟總會回來，這只是時間的問題，並認為集團品類結構的中長期增長仍在，並會回到以價值驅動為核心。

上半年原奶價格按年下降，管理層表示，現時原奶市場供過於求，預期情況將到明年及2025年將會逐步緩解，但速度將視乎下游產品的復甦。而集團早已預料到原奶過剩的情況，並預計到部份庫存可能消化不到，已提前做準備，故上半年並無為此作減值撥備。

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編輯：袁諾曦