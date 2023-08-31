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印度上季GDP增長 料創一年以來新高

環球經濟金融 15:30 2023/08/31

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印度周四（31日）公布國內生產總值（GDP）數據，市場預期印度今年4至6月GDP將增長7.7%，料創過去一年以來新高。

歐盟考慮為烏克蘭設軍援基金 每年預算428億 【下一頁】

路透社詢問經濟學家並得出預測中位數，預期GDP增長7.7%，高於前一季的6.1%及疫情前平均水平6.6%。

經濟學家表示，較低的大宗商品價格有助製造商提高利潤率，並抵消印度央行自去年5月起已加息250個基點的影響。

Kotak Institutional Equities經濟學家Suvodeep Rakshit預計，產出方面的服務業及支出方面的投資為推動增長的主要動力。

德意志銀行首席印度經濟學家Kaushik Das表示，批發價格下跌3%可降低用於計算實際經濟增長的GDP平減指數，也有助整體強勁增長。

烏克蘭姊妹花祭拜抗俄陣亡父 墓前大跳電臀舞恐入獄5年 【下一頁】

印度《經濟時報》（The Economic Times）引述20名經濟學家的預測，估計印度上季GDP增長7.8%。

不過市場估計，多項因素或導致印度未來幾個月的經濟增長放緩。首先是乾旱天氣影響農業產量，料削弱依賴農業收入的內陸地區人口生產力。

另外，全球增長和出口放緩也將會拖累未來幾季的增長。

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責任編輯：鄭錦玲

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