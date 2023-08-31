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【中國經濟】瑞銀汪濤：內房下行幅度或更深且持續更久　全年實際消費增長將恢復至6.1%

宏觀解讀 14:42 2023/08/31

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【中國經濟】瑞銀汪濤:內房下行幅度或更深且持續更久　全年實際消費增長將恢復至6.1%

市場關注內房市場，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，儘管新房銷售持續疲軟且仍存在專案爛尾的風險，但據UBS Evidence Lab於7月進行的中國消費者調查顯示，房屋業主的情緒可能較2022年有所改善，而且與2022年相比，更多受訪者表示其房產的市場價值上升，更多受訪者賣房實現收益。

二手放盤量可能增加

汪濤預期未來12個月，房地產價值上升的房屋業主，會較2022年的調查更多，但三分之一的業主可能選擇賣房，故二手放盤量可能增加，這意味房地產下行的幅度更深、持續時間更久。

「若房地產活動比預期進一步走弱，房價跌幅加劇，更多開發商或地方政府融資平臺違約，或外需進一步疲軟，則消費低迷的情況可能持續更長時間。」

汪濤指，就業穩定和收入增長是支撐消費的首要因素，接下來是財富效應，預計下半年內地消費將繼續復甦，主要得益於勞動力市場改善、收入前景小幅改善以及預期財富效應，但缺少政府支持和謹慎的消費者情緒可能阻礙消費復甦的步伐，料全年實際消費增長將恢復至6.1%。

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編輯：陳韻妍

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