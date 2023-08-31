【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容

▲ 眾多音樂家、作家和藝術家，已對英國政府未有保護他們的知識產權免受AI威脅，而提出強烈的不滿。（法新社）

英國知識產權局（IPO）在去年6月，提出一項針對AI產業的「版權豁免計劃」，允許AI開發者訓練算法時，能出於任何目的、不受限制地使用現有的音樂、文學和藝術作品。當地國會議員近日就呼籲政府放棄該計劃，擔心藝術材料會被非常濫用，並對創意產業造成威脅。

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文化、媒體及體育委員會（CMSC）主席Dame Caroline Dinenage表示，英國政府在監管AI的方法上存在明顯的漏洞，該項全面豁免的提議表明，政府對英國創意產業的需求缺乏了解。

他指出，眾多音樂家、作家和藝術家，已對政府未有保護他們的知識產權免受AI威脅，而提出強烈的不滿。因此呼籲政府必須立即開始重建大眾的信任，防止AI繼續破壞傳統文化，並制定一套能夠妥善保護創意產業的版權和監管制度。

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CMSC的報告指出，如果該版權豁免計劃被通過，受版權保護的藝術和文化內容，就將輕易淪為生成式AI的培訓資料。若政府不能圍繞知識產權保護而引入明確的法規，英國可能會失去其創意產業方面的信任。

CMSC建議政府放棄該豁免計劃，轉而通過與創意產業的貿易團體達成互惠協議，以幫助規模較小的AI開發商獲得許可。

責任編輯：陳卓賢

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