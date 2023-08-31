  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容

科技 17:30 2023/08/31

分享：

分享：

眾多音樂家、作家和藝術家，已對英國政府未有保護他們的知識產權免受AI威脅，而提出強烈的不滿。（法新社）

英國知識產權局（IPO）在去年6月，提出一項針對AI產業的「版權豁免計劃」，允許AI開發者訓練算法時，能出於任何目的、不受限制地使用現有的音樂、文學和藝術作品。當地國會議員近日就呼籲政府放棄該計劃，擔心藝術材料會被非常濫用，並對創意產業造成威脅。

【AI把關】《決勝時刻》遊戲引入AI工具　助審核玩家語音內容

文化、媒體及體育委員會（CMSC）主席Dame Caroline Dinenage表示，英國政府在監管AI的方法上存在明顯的漏洞，該項全面豁免的提議表明，政府對英國創意產業的需求缺乏了解。

他指出，眾多音樂家、作家和藝術家，已對政府未有保護他們的知識產權免受AI威脅，而提出強烈的不滿。因此呼籲政府必須立即開始重建大眾的信任，防止AI繼續破壞傳統文化，並制定一套能夠妥善保護創意產業的版權和監管制度。

【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用

CMSC的報告指出，如果該版權豁免計劃被通過，受版權保護的藝術和文化內容，就將輕易淪為生成式AI的培訓資料。若政府不能圍繞知識產權保護而引入明確的法規，英國可能會失去其創意產業方面的信任。

CMSC建議政府放棄該豁免計劃，轉而通過與創意產業的貿易團體達成互惠協議，以幫助規模較小的AI開發商獲得許可。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動
2023/08/30
【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
2023/08/30
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
今日
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
今日
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型

你可能感興趣

【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動
17:10 2023/08/30
【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
17:57 2023/08/30
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
今日 10:54
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
人工智能 科技產品 科技戰 知識產權 音樂 文學 媒體 創意產業 文娛藝術 英國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先
【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先
【YouTube新政策】YouTube違規用戶參加「教育培訓課程」　取消終身警告
【YouTube新政策】YouTube違規用戶參加「教育培訓課程」　取消終身警告
【AI圖片】Google DeepMind推SynthID工具　識別AI生成圖片真偽
【AI圖片】Google DeepMind推SynthID工具　識別AI生成圖片真偽
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動
【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款