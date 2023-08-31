南非約翰尼斯堡商業區火災 最少73死（第三版）

南非最大城市約翰尼斯堡的商業區周四（31日）發生大火，導致暫時最少73人死亡。當局稱大火已經撲滅，惟估計遇難人數將再攀升。據悉，大樓已被改以其他用途，安置大批居民。

（第三版更新死亡人數及大樓內被指有大批居民）

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約翰尼斯堡緊急救援管理服務發言人穆勞吉（Robert Mulaudzi）表示，一幢5層高大樓起火，內部存在不合規格建築，需要移除大量瓦礫。火災遇難人數已經增加至最少73人，另有43名傷者在現場接受治療。

穆勞吉指搜救工作仍然持續，相信死亡人數會增加，目前未有確實起火原因。他坦言自己任職超過20年，首次目睹如此災難發生。當局指火勢已被控制及撲滅，但濃煙依然不斷冒出，在約翰尼斯堡中心地區散發。

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當地媒體報稱，大樓原是商業大廈，近年荒廢後被人佔用，並出租作住宅，據悉更有大批無家可歸者居住。大樓所在的Marshalltown地區原本是一大商業區，但種族隔離政策終止後，多間大公司先後遷出，當地已日益荒廢，淪為大批移民或難民聚集地。

市政府發言人Colleen Makhubele暗示，大樓居民屬非法佔用，當局曾多次驅逐不果。市政府官員Mgcini Tshwaku透露，有跡象顯示大樓內有人點火保暖，或是火災成因。

南非媒體報稱，今次火災為當地近月來第4宗陳舊樓宇起火事件。最近一次為鄰近約翰尼斯堡中心商業區的Yeoville曾在8月初發生火災，一幢大廈頂樓起火。

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責任編輯：吳漢培