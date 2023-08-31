▲ 【香港中旅308】香港中旅：料旅遊業明年將適度增長 另積極與政府合作搞「夜經濟」

香港中旅 （00308） 董事長吳強在業績會表示，年初至今，中國旅遊業復甦強勁，呈報復性及反彈性趨勢，目前亦已恢復至疫前同期水平，尤其7至8月的暑假時期，預計明年旅遊增長會回歸常態，保持適度增長。與此同時，港府日前積極推動「夜經濟」，吳強稱，夜經濟發展與城市布局密切相關，會積極與特區政府溝通，尋求合作機會。

吳強指出，疫後內地居民的旅遊習慣有所改變，旅客現時更偏好差異化、具體驗感的旅行，亦出現「特種兵式」的新旅遊方式。他補充，集團的「精品旅遊戰略」開始奏效，城市周邊的旅遊項目、傳統旅遊省份「精品化」產品的需求強勁，不太受宏觀經濟的影響。

「二銷產品」作用正面

內地近期鼓勵旅遊景點減免門票，吳強稱措施對景點引流產生正面作用，並促進「二銷產品」（即門票以外的其他收費項目）的收益，料未來門票佔整體的收入比例逐漸下跌，因此日後將加大開發「二銷產品」，抵銷門票減免所產生的影響。

中旅半年轉盈2.2億元，當中旅遊證件分部貢獻1.14億元，哈玉峰表示，官方4月宣布延長回鄉證有效期，令辦證需求回復溫和態勢，重申不會大幅影響公司財政。

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記者：伍鍵文