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【瑞銀瑞信】瑞銀將全面整合瑞信銀行、或導致數千個工作崗位流失　次季盈利289億美元

股市 13:50 2023/08/31

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【瑞銀瑞信】瑞銀將全面整合瑞信銀行、或導致數千個工作崗位流失　次季盈利289億美元

瑞銀集團UBS自收購瑞信Credit Suisse後，公布首份業績，次季盈利達288.8億美元。瑞銀行政總裁Sergio Ermotti表示，該行分析清楚表明，全面整合瑞信銀行，將會是對瑞銀、持份者及瑞士經濟來說最好的結果，而兩家瑞士銀行實體將繼續獨立營運，直至2024年進行法律上的整合，屆時瑞信的客戶將逐步轉移至瑞銀的體系，預期2025年完成。

整合瑞信銀行可節省100億美元

瑞銀整合瑞信銀行的決定，可能會遭到瑞士政府的強烈反對，因有關決定可能會導致數千個工作崗位流失。

因應整合瑞信銀行，瑞銀同時調高了整合瑞信銀行可節省的成本金額，預期2026年底可節省約100億美元，而早前則估計2027年底節省80億美元，因大部分節省的成本來自員工數目減少。

瑞信次季錄得390億瑞郎資產淨流出

不過，瑞銀如何保留瑞信現有客戶，將是整合的關鍵。瑞信次季錄得390億瑞郎（約444億美元）資產淨流出，反映瑞銀收購瑞信的行動，並未能阻止信心流失。

瑞銀指，與前數季比較，瑞信資產流走速度放慢，而且於6月已轉正。期內瑞銀環球財務管理部門錄得160億美元新資金流入，為逾十年來最大額流入的次季。

截至6月底，瑞信員工數目降至3.4萬人，較3月底減少5.8%；瑞銀集團全球員工則達11.9萬人。

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編輯：陳韻妍

美股 Sergio Ermotti 收購 瑞銀 瑞士
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