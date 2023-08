美國前總統特朗普(Donald Trump)周二(29日)受訪時揚言,一旦明年大選勝出重返白宮,將會「監禁」政治敵人。他強調自己別無他選,因為對方正針對自己。

特朗普當時被問及,是否後悔未有履行2016年的競選承諾,「監禁」時任民主黨候選人﹑前國務卿希拉莉(Hillary Clinton),以及如果再返白宮會否真正「監禁」政敵。

特朗普表示自己「無得揀」,要是重掌白宮將「監禁」政敵,強調是「對方正在攻擊己方」(they’re doing it to us)。

同時,特朗普聲稱未曾「出盡全力」攻擊現任總統拜登(Joe Biden)。他指自己遭受控訴的幕後黑手正是拜登,由民主黨策劃讓自己未曾見過的女性指控他性侵。

特朗普現時面臨4宗案件訴訟,刑事控罪多達91項,已有3案排期於明年開審。美媒曾經統計,特朗普面臨最高717年監禁。

責任編輯:吳漢培