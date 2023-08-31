【大行點睇】時富：特步馬拉松領域具獨特市場定位 予目標價10.2元 潛在升幅逾3成

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，特步國際（01368）在內地馬拉松領域具有獨特市場定位，上半年業績保持雙位數增長，按未來12個月市盈率16.5倍計算，給予年底目標價10.2元，較現價有逾3成上升空間。

特步是國內第三大運動服裝公司。去年運動服裝收入佔市場6.3%，僅次安踏體育（02020）和李寧（02331）。特步在國內馬拉松領域有獨特市場定位，公司贊助多場比賽，成為國內馬拉松產品系列龍頭。

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他指，特步2023上半年銷售增長15%，利潤增長13%。重點有：1）零售銷售保持雙位數增長；2）預期全年廣告費用比率將降至更低；3）新產品售罄率超過70%；4）近年收購的 Saucony，Merrell 和 Palladium，都有助於公司推廣長跑和遠足產品，並從中檔價段擴展到高端市場，這些品牌都可以帶來協同效應。

基於折扣現金流（DCF）模型，以未來12個月市盈率16.5倍，加權平均資本成本折現11.2%，和市場倍值模型預測，給予年底目標價10.2元。

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記者：李兆明