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歐盟考慮為烏克蘭設軍援基金 每年預算428億

環球政治 14:00 2023/08/31

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三（30日）提議，歐盟可為烏克蘭設立軍事援助基金，每年預算為50億歐元（約428億港元）。 

烏克蘭姊妹花祭拜抗俄陣亡父 墓前大跳電臀舞恐入獄5年 【下一頁】

博雷利於西班牙托萊多（Toledo）舉行的歐盟防長非正式會議後表示，由於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）沒有表現出任何停戰跡象，歐盟有必要繼續支持烏克蘭對俄的反攻。

博雷利表示，他已提議設立一項軍援基金，為烏克蘭提供裝備。根據該計劃，歐盟將於2024至2027年期間，每年投入50億歐元援助烏軍。

根據博雷利預計，歐盟各國政府將於今年底前為這項計劃開綠燈。

博雷利又建議歐盟各國防長提高歐盟在烏軍事任務目標，由目前訓練3萬名烏軍提高至4萬。

俄羅斯不調查普里戈任墜機 拒按照國際規定 【下一頁】

俄羅斯早前退出黑海糧食運輸協議，博雷利形容上述決定為極壞消息，會對全球各地產生不穩定影響，包括歐盟。

他承諾歐盟將繼續協助烏克蘭出口糧食及運往國際市場。

歐盟防長於周四（31日）繼續開會，將討論歐盟如何應對非洲和烏克蘭事態發展。

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責任編輯：鄭錦玲

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