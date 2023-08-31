墨西哥央行指經濟具韌性 惟減息言之尚早

墨西哥央行Banxico上調了2023年和2024年的經濟增長預測，凸顯了拉美經濟的韌性，但仍稱該國創紀錄的高利率不可能很快下調。

該銀行的季度報告將2023年的經濟增長預測從之前的2.3%上調至3%，並將2024年的經濟增長預測從1.6%調整至2.1%，主要歸功於墨西哥強勁的勞動力市場和國內支出，從而增強了經濟的整體韌性。

盡管經濟增長預測樂觀，但Banxico仍堅持維持當前創紀錄高位的基準利率，強調有必要長期維持這一利率水平，以應對持續的通脹壓力。

報告承認經濟活動有可能根據對美國經濟的預期而減速，並對未來幾個季度的通脹預測略作調整，將今年第四季的通脹預期從之前的4.7%小幅下調至4.6%，但略微上調同季核心通脹預期，從之前的5%上調至5.1%。

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