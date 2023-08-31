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【FWD】富衛上半年新業務價值增長22%　新興市場首錄稅前運營利潤

股市 12:56 2023/08/31

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【FWD】富衛上半年新業務價值增長22%　新興市場首錄盈利

富衛集團（FWD）上半年繼續實現強勁的有機增長，新業務價值達到4.82億美元，按年增長22%；分部經調整稅前運營利潤達3.07億美元，按年增長56%。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，集團最大的香港、泰國和日本業務分部取得了穩健的業績，同時新興市場分部也首次為集團稅前運營利潤作出了正數貢獻。

集團解釋指，上半年新業務價值的增長，受惠於內地訪客重赴香港和澳門、公司銀行保險業務持續領先、泰國代理人數增加，以及在日本成功轉向個人保障業務。新興市場分部下大部分國家也持續帶來強勁的新業務價值增長。

富衛集團向聯交所於其全球中期票據計劃所作出的公告內，公佈最新信息及額外資料，包括富衛集團2023年上半年業績。

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編輯：姚卓然

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