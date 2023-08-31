Salesforce次季收入升11% 上調全年業績預期

Salesforce（CRM）公布第二季業績，表現超出預期。第二季收入86億美元，按年升11%，超過預期的85.3億美元；純利從去年同期的6,800萬美元或每股7美仙增至 12.7億美元或每股1.28美元。

消息公布後，Salesforce的股價在盤後交易中大漲6%。該公司將人工智能（AI）戰略整合到Slack等產品中，並推出了生成式AI產品Einstein GPT。

公司行政總裁Marc Benioff強調了他們在引領客戶進入AI時代中的作用。Salesforce將第三季收入預期上調至87億美元至87.2億美元之間，高於預計的86.6億美元；全年收入預期也調整為347億至348億美元，同時將全年調整後營業利潤率預期上調至30%。

Salesforce良好的業績凸顯了2023年下半年技術支出的復甦預期，這與亞馬遜（AMZN）和Google等主要雲計算公司近期的業績相吻合。

該公司的AI戰略整合，加上7年來的首次加價（主要產品平均加價9%），增強了投資者和分析師的信心。

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