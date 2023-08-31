  • 32°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】萬科：目前美元債市場處冰封狀態　明年有3筆美元債到期、致力將外債控制於20%以下

股市 12:49 2023/08/31

分享：

分享：

【內房危機】萬科:目前美元債市場處冰封狀態　明年有3筆美元債到期、致力將外債控制於20%以下

市場關注內房債務結構，萬科 （02202） 執行副總裁、財務負責人韓慧華指，萬科高度重視經營現金流的管理，目前外債控制在20%以下，上半年新增貸款的利率為3.73%，較舊債的利率低40至50基點。

萬科將通過銀行、銀團貸款等方式融資

對於境外融資環境變化，韓慧華稱，「目前美元債市場確實是一個冰封狀態」，明年萬科主要是有3筆美元債到期，合共約約110億元人民幣，萬科會通過銀行，通過境外的銀團貸款，或雙邊貸款籌集一部分資金還債。

「在美元加息的背景下，公司境外債的策略相對會控制總量，爭取能夠進一步降低海外負債。」

取消A股增發因有機構投資者表示憂慮

對於萬科終止A股增發，萬科董事會秘書朱旭表示，萬科A股增發的申請正式提交後，得到監管部門的支持，終止是因為公司股價處於低位，有機構投資者對於低位增發表示擔憂，因此有慎重考慮現有股東的權益保障。

朱旭強調，萬科各類融資渠道暢通，公司會通過其他渠道籌集資金，支持業務的健康發展。至於下一步是否會再啟動增發，朱旭回應指會適時根據市場情況、公司股價和機構投資者意願，適時再作決定。

相關文章：【內房危機】萬科郁亮：新開工面積回到17年前、內房市場已跌過頭　「感到前所未有的壓力，看不清未來」

相關文章：【業績｜內房股】萬科半年少賺19.4%不派息　因股價處於低位、叫停A股配股

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

記者：陳韻妍

萬科企業（02202） 港股 中國市場 萬科 A股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【FWD】富衛上半年新業務價值增長22%　新興市場首錄稅前運營利潤

下一篇文章

【業績】中信股份上半年淨利潤跌23%　中期息少一成派0.18元人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？　明稍後離岸及高地將吹颶風（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？　明稍後離岸及高地將吹颶風（不斷更新）
【美股期貨】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升70點（不斷更新）
【美股期貨】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升70點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾3%　蒙牛績後升半成　恒指午後跌百點（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾3%　蒙牛績後升半成　恒指午後跌百點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款