▲ 【內房危機】萬科:目前美元債市場處冰封狀態 明年有3筆美元債到期、致力將外債控制於20%以下

市場關注內房債務結構，萬科 （02202） 執行副總裁、財務負責人韓慧華指，萬科高度重視經營現金流的管理，目前外債控制在20%以下，上半年新增貸款的利率為3.73%，較舊債的利率低40至50基點。

萬科將通過銀行、銀團貸款等方式融資

對於境外融資環境變化，韓慧華稱，「目前美元債市場確實是一個冰封狀態」，明年萬科主要是有3筆美元債到期，合共約約110億元人民幣，萬科會通過銀行，通過境外的銀團貸款，或雙邊貸款籌集一部分資金還債。

「在美元加息的背景下，公司境外債的策略相對會控制總量，爭取能夠進一步降低海外負債。」

取消A股增發因有機構投資者表示憂慮

對於萬科終止A股增發，萬科董事會秘書朱旭表示，萬科A股增發的申請正式提交後，得到監管部門的支持，終止是因為公司股價處於低位，有機構投資者對於低位增發表示擔憂，因此有慎重考慮現有股東的權益保障。

朱旭強調，萬科各類融資渠道暢通，公司會通過其他渠道籌集資金，支持業務的健康發展。至於下一步是否會再啟動增發，朱旭回應指會適時根據市場情況、公司股價和機構投資者意願，適時再作決定。

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記者：陳韻妍