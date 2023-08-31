▲ 【業績】中信股份上半年淨利潤跌23% 中期息少一成派0.18元人幣

中信股份 （00267） 上半年營業收入為3,340億元（人民幣‧下同），按年增長2.8%，淨利潤按年跌23%人民幣321億元，按不含上年同期中信證券併表一次性重估收益103億元的可比口徑，則按年增長2.3%。集團派發中期股息每股人民幣0.18元，按年少一成。

期內，分部收入方面，綜合金融服務按年升5.1%至1382.8億元，先進智造按年升0.2%至241.5億元，先進材料按年升3.7%至1306億元，新消費按年跌1.8%至248.7億元，新型城鎮化按年跌一成至160.8億元。

集團指，全面風險管理體系完成搭建並開始發揮實效，強化風險合規內控一體化管理，摸清風險底數，提升風險應對和處置能力；金融子公司不良資產規模、不良率與關注資產佔比均實現改善。

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編輯：姚卓然