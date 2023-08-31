中國刺激政策續出台　製造業PMI三連升

中國刺激政策繼續密集式出台，繼下調股票印花稅後，市場傳出銀行將調低存量按揭貸款利率，有關措施將即時減輕按揭供款負擔。與此同時，銀行亦很可能下調存款利率，以擴大銀行業的淨息差，為9月份下調貸款利率鋪路，實行減息救經濟。樓市方面，廣州及深圳市政府亦宣布正式放寬按揭規定，落實認房不認貸。更為重要的是，一連串的刺激政策釋放積極信號，中國當局將加大力度，以政策組合拳的方式刺激經濟。

中國數據亦略見起色，製造業PMI取得三連升，但仍處於50擴張水平以下的49.7。製造業景氣改善，意味中國一連串的刺激政策開始奏效，工業活動或出現穩定跡象，但新出口訂單指數仍然處於較弱水平，顯示外貿需求依然疲弱。在房地產危機惡化下，中國非製造業PMI進一步下滑，消費情緒仍然受到抑制，中國當局需要出台更多政策刺激支持經濟。外匯方面，人民銀行繼續維持強力的中間價指引守住疫情低位，筆者預期人民幣將在7.3水平取得支持。

責任編輯︰梁浩碩