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意總理伴侶言論陷爭議 被批指責性侵受害者

環球社會熱點 13:38 2023/08/31

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意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的伴侶Andrea Giambruno就近日當地發生的性侵案發言人，因言論指責受害者，遭到嚴厲抨擊。

意銀行家大搞訂婚派對 當場揭未婚妻出軌（有片） 【下一頁】

身任電視台主持人的Giambruno在周一（28日）的節目上首先譴責性侵犯事者，批評他們行為猶如狼群。他進一步表示，年輕女性如想避免強暴發生，不應飲酒到酩酊大醉。

Giambruno言論被指是指責受害者，引發巨大爭議。他事後聲稱，自己的言論被曲解，解釋並無支持男性可以性侵酒醉女性，強調犯事者的行為可惡。

西西里島據悉發生一宗強暴案，7名男子被指涉嫌集體性侵少女。同時，案中6男亦被指涉嫌早前在南部那不勒斯鄰近小鎮Caivano，性侵另外兩名女性。

1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交 【下一頁】

領導國會女性暴力及謀殺調查的眾議員Martina Semenzato批評Giambruno言論，直指任何情況下沒有理由合理化性暴力，受害者亦不應成為被指責對象。

育有一女的馬洛尼未有就伴侶爭議言論發表意見，她將在周四（31日）訪問Caivano，現身支持當地民眾對抗近來發生的性暴力事件，以及當地多年存在的販毒及黑手黨有組織犯罪問題。

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責任編輯：吳漢培

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