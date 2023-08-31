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【中國救市】郵儲行周四下調定存利率10至25點子　行長：下半年淨息差仍然存在下行壓力

股市 12:32 2023/08/31

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【中國救市】郵儲行周四下調定存利率10至25點子　行長：下半年淨息差仍然存在下行壓力

內地繼續出招救市，部分國有大行開始下調存款利率。郵儲銀行 （01658） 周四已經下調了定存利率，內媒從理財經理手上拿到一張寫了今天各期限的定期存款掛牌價，顯示1年期存款年利率為1.58%，較之前下降10基點；2年期年利率為1.85%，較之前下降20基點；3年期年利率為2.2%，下降了25基點；五年期年利率為2.25%，亦下降了25基點。

郵儲行行長劉建軍表示，存款付負率有一定剛性，難憑銀行進行負債結構調整去推動負債成本下行的空間有限，需要政策指導進行，預期下半年淨息差仍然存在下行壓力，更多取決於宏觀政策指導。

調整存量個人住房貸款利率有一定補底作用

另外，對於調整存量個人住房貸款利率問題，郵儲銀行零售業務總監梁世棟表示，重新定價必然會對銀行業個人住房貸款產生一定影響，利率下調以後會對提前還款產生影響，有一定的補底作用。

此外，利率下調後對整個市場信心的提振也有一定的作用，但「重定價工作聽上去簡單，但做起來複雜，我們前期梳理了一下，已做了一些準備工作」。 梁世棟指，基於不同時期，不同地域政策不同，需要打好標籤，但最終還是會按照監管政策來調整。

相關文章：【中國救市】內銀傳下調定存利率10至25點子　最早或周五調整

相關文章：【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力

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港股 中國市場 定期存款 郵儲銀行（01658）
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