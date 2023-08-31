▲ 【業績︱手遊股】心動公司半年扭虧轉賺9019萬元人民幣 不派中期息

心動公司 （02400） 公布中期業績。心動公司半年扭虧為盈，公司權益持有人應佔溢利9019.4萬元（人民幣，下同），相對去年同期虧損3.9億元，每股盈利19分，不派中期息。心動公司股價績前升1.8%，報17.38元。

期內，收入17.5億元，按年升10%。毛利10.4億元，升32.5%，毛利率59.2%，增長10.1個百分點。

遊戲業務收入增加2.1%至11.5億元。當中，網絡遊戲的收入增加3.7%至10.8億元；來自付費遊戲的收入減少11.2%至6450萬元。

網絡遊戲平均月活躍用戶跌13.5%至1326.9萬人，平均月付費用戶跌9.2%至138.9萬人。TapTap中國版App平均月活躍用戶跌18.6%至3396.7萬，TapTap國際版App平均月活躍用戶則跌20.5%至713.5萬。

心動公司指，雖然TapTap中國版App的平均月活躍用戶較去年同期有所減少，但相信這主要是受一次性因素的影響，並且經過一些調整後，目前TapTap中國版App的月活躍用戶已經重回增長勢頭。

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責任編輯︰梁浩碩