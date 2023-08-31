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【許家印在哪兒？】內媒傳恒大許家印身處廣州　不可隨意見外人　簽字難度增

股市 12:16 2023/08/31

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【許家印在哪兒?】內媒傳恒大許家印身處廣州　不可隨意見外人　簽字難度增

恒大 （03333） 主席許家印在恒大債務危機之後，已經很少公開露面了，不過，據內媒報道，許家印目前常駐廣州，但不可隨意見外人，連找他簽字也變難了。然而，他仍正常參與公司的運營，每天都會到公司處理公司事務。

中國恒大 （03333） 和恒大物業兩家公司至今暫未就挪用134億元人民幣事宜達成償還的具體方案，有部分機構投資者已經在尋求可以起訴恒大管理層的方法，可是卻不知道他人身處何方。有內媒報道，許家印目前常駐廣州，但不可隨意見外人，同時和以前可直接找其簽字不一樣，現在若是外部的公司需要許家印簽字，在報備之後，一般會由其身邊工作人員轉交後簽字。

另外，報道亦指，夏海鈞辭職後曾一度常駐香港，現在已離開香港，暫不知去向。

據廣州恒大足球俱樂部公號的信息，7月4日，許家印主持召開了有關會議。這應該是許家印最近一次對外發布的行程信息。

去年已離婚傳聞不絕　接近恒大人士：不清楚

許家印妻子丁玉梅轉為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，兩人離婚惹起熱議。報道指，早在去年，丁玉梅已經與許家印辦理了離婚事宜。不過，對於丁玉梅有關的信息，該接近恒大的相關人士稱不清楚。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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編輯：姚卓然

港股 廣州 許家印 恒大 結婚 離婚 中國恒大（03333） 辭職
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