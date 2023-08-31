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【內房危機】萬科郁亮：新開工面積回到17年前、內房市場已跌過頭　「感到前所未有的壓力，看不清未來」

股市 12:14 2023/08/31

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【內房危機】萬科郁亮：新開工面積回到17年前、內房市場已跌過頭

內地房地產市場持續低迷，萬科 （02202） 董事長郁亮表示，「目前房地產市場處於膠著狀態，因為已低迷了一段時間，市場情緒已受到影響，容易出現過度反應，目前判斷是目前市場已跌過頭」，若從新開工數字來看，2021年下跌11%，2022年下跌40%，今年1至7月再跌25%，若以2020年作為基數，現時新開工數目已跌60%，以有關下滑速度估算，今年全國新開工面積只有6.6億平方米，已回到2006年水平，人均新開工面積約0.7平方米。從美國城鎮化的經驗來看，每天新開工面積應有約10億平方米，故目前內地的新開工面積，反映市場市場超跌。

冀已出台政策盡快落實到位

郁亮指，當前政策已經發力，希望已出台政策盡快落實到位，推動市場回復健康合理水平，特別是期待與盤活存量項目相關的具體相關措施盡快出台，而隨經濟態勢持續平穩改善，相信行業會回到健康水平，但過程中每年會有波折，萬科會把自己工作做得更充分，注重安全體現。

「今天所有行業從業人員都感覺到前所未有的壓力，看不清未來，每個人都很不容易。」郁亮指，雖然整體市場低，但總會有新業務機會出現，有些市場更有韌性，而且有人增加的地方，絕對的供應過剩就不會出現。

行業供求關係發生根本性變化

萬科總裁祝九勝稱，萬科上半年純利下跌主要源於毛利率及銷售規模下降，目前房地產行業處於調整時期，強調「公司的經營安全沒有問題，但利潤確實有壓力」，目前市場不太好，供求關係發生根本性變化，行業亦毛利率下降，昔日靠高槓桿、靠賣地不斷銷售，以擴大經營規模的方式難以維持，但幸好萬科已連續多年經營現金流轉正，而且借貸結構合理，保證財務及經營都是安全及穩健。

祝九勝指，未來萬科會注重提升業務能力，傳統開發業務方面會嚴格投資標準，加強投資兌現，做好產品線及供應鏈管理，開發業務及經營服務業雙互促進，多賽道聯動，「中長線房地產仍是穩經濟比較大的行業」，會保持客戶及財務上的韌性，保持公司高質量的發展。

若市場恢復速度緩慢 毛利率仍跌

「相信努力就一定有成果，長期來看，我們有信心挺得住挑戰，等得到春天。」

高級副總裁張海指，這兩年房地產行業超預期的下行，而萬科的銷售根據市場供需來定價，若市場恢復速度緩慢，毛利率仍有進一步下跌空間，但萬科會對新項目嚴格把關，未來若市場信心恢復，開發經營項目的毛利率會穩定向好。

外債控制在20%以下

張海續稱，今年整體市場處於低迷膠著狀態，城市及城市內板塊分化加劇，有人口淨流入及產業基礎的城市表現較佳，目前市場在不斷變化中，就像淘汰戰，之前很多做法及慣例及行業標準不好用也不能用，但萬科已要有充份準備，上半年銷售轉化率明顯提高，並注重加強消化庫存項目，下半年會推出28個新項目，涉及上海、合肥、成都，會按照自身節奉推盤。

談及債務結構，執行副總裁、財務負責人韓慧華指，萬科高度重視經營現金流的管理，目前外債控制在20%以下，上半年新增貸款的利率為3.73%，較舊債的利率低40至50基點。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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記者：陳韻妍

港股 中國市場 內地物業 賣地 經濟 萬科 萬科企業（02202）
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