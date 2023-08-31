【日本核污水】岸田文雄帶頭食福島海鮮 讚美味安全（有片）

日本首相岸田文雄周三（30日）於首相府舉行午餐會，率領一眾官員享用福島縣出產的海鮮。岸田文雄大讚福島海鮮美味，呼籲外界支持當地出產的海鮮。

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除了岸田文雄外，財務大臣鈴木俊一、經濟產業大臣西村康稔及兒童政策擔當大臣小倉將信都有參與午餐會。

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一眾官員進食福島縣產的比目魚、鱸魚、章魚刺身及蔬果，以宣傳三陸常磐（岩手、宮城、福島及茨城縣）出產的海鮮。

首相府網上發布的影片顯示，岸田對著鏡頭呼籲大家支持日本安全又美味的海鮮，包括來自三陸常磐的海鮮。

西村康稔在午餐會後表示，岸田在會上也有進食福島出產的大米。

他指，政府將以科學方式展示福島及周邊各縣產的海鮮安全性，並向海內外發布相關資訊。

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另外，日媒指由於中國全面暫停進口日本水產，岸田計劃最快今日（31日）公布對業界的支援措施。

日本政府計劃支援漁業者擴充水產加工設施和冷凍庫等保管設備。政府也考慮設置總值800億日圓（約43億港元）的基金，其中300億日圓（約16.13億港元）用於形象受損對策，另外500億日圓（約26.88億港元）用於漁業持續支援。

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責任編輯：鄭錦玲