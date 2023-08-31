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【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增

商業 11:43 2023/08/31

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現正於灣仔會展舉行的「第3屆國際物業管理及採購博覽」，滙聚近300 家參展商及450 個展位，展出超過1,000個國際品牌，環繞智慧物管相關的產品及服務。今屆更聯手粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會，期望將本港的智慧物管經驗帶到大灣區。主辦單位康亞有限公司董事張瑞富表示，香港物管服務市場總收益高達769 億元，希望透過展覽協助物管公司、業主立案法團等顧客找到合適的智慧物管方案。

【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%

張瑞富表示，疫情期間外地展商及買家都無法來港，難以舉辦國際大型展覽，該公司不得不尋找有本地需求的展覽主題，他留意到本地物業管理行業都在尋求適用的智能方案， 而香港缺乏這類展覽，於是在2021 年構思了首屆國際物業管理及採購博覽。

港物管市場總收益達769億

他引述數據指出，近年香港及亞洲區內的私人樓宇及商業建築不斷急增，物業管理服務市場需求龐大，尤以中國內地和香港的市場增長最穩定，單計香港本地住宅單位已有超過250 萬個，物管服務市場總收益達到769 億元。國際物業管理及採購博覽推出後很受業界歡迎，今年亦與粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會聯手，希望將本港的智慧物管經驗帶到大灣區，擴大展商的生意藍圖。

康亞有限公司董事張瑞富表示，今年展商更多展示智慧保安、環保管理等更趨多元化的商用方案，反映疫情影響已經逐步消失。

無人機大廈繞行檢查設施保安

他又稱，舉行首屆時還在疫情期間，較多消毒機械人等方案，今年展商多展示多元化的商用方案，反映疫情影響已逐步消失。今屆展商更多展示智慧保安、環保管理等方案，加上現在正逢屋苑業主立案法團計劃預算的季節，預計物業管理博覽能滿足物業管理公司、商場管理公司、物業發展商，以至私人屋苑的立案法團的需求。

代理無人機、電子狗等產品的創動樂公司項目經理鄺先生表示，今年是第二年參展。攤位上展出了最新的Unitree Go2 仿生智能狗，另一款Unitree B1 智能狗更已獲環保署採用，在戶外環境協助採集環境數據，同時也能應用於戶外保安巡邏等。另一款DJI 大型無人機方案則能全自動化，按時啟動無人機在大廈四周繞行以檢查設施及保安，方案正待民航處批准後就能提供服務。

他指疫情期間，不少屋苑和商場都引入消毒機械人或送餐機械人，市民對機械人的接受程度提高了，對他們的生意有一定幫助。除了直接購買外，他們亦有提供租用服務，例如其水底無人機就能協助屋苑檢查儲水箱和海水冷卻系統等。他又稱，本港在智慧物管上發展比較慢，但隨着香港業主開始接受新科技，預期今年會有更好成績。

創動樂公司項目經理鄺先生表示，隨著疫情期間不同屋苑和商場都引入消毒機器人，港人對機器人接受程度提高，對他們推廣生意有一定的幫助。

屋苑免費裝充電樁法團獲分成

前身是香港光電的NaaS 也是第二年參展，其高級業務拓展經理吳思緯表示，香港光電是銷售太陽能板方案的公司，去年獲NaaS 收購後開始提供充電樁的業務。他們透過向屋苑提供「零投資」的充電樁方案，讓業主立案法團毋須花錢就能開始部署充電樁服務住戶，甚至能從住戶的月費裏分成，增加法團的收入。吳指，已有不同的物管公司及發展商在洽談。

問到參展的成效，吳思緯稱很難量化，但去年參展後多了幾千萬元生意，相信與參展讓更多物管公司和業主法團對他們增加認識有關。他希望今年能夠再接再厲，在新業務上繼續有新的發展，並同時也能讓太陽能板方案的業務繼續有所增長。

NaaS香港高級業務拓展經理吳思緯表示，去年參展後多了幾千萬生意，相信與參展讓更多物管公司和業主法團對他們增加認識有關。

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