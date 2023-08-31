【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型

近年全球多國加快AI發展，阿聯酋也一直從NVIDIA購買高性能芯片，推動當地AI產業。阿聯酋科技集團G42、阿聯酋AI大學MBZUAI及加州AI公司Cerebras，聯合發布阿拉伯語AI大語言模型「Jais」，正式進軍生成式AI市場。

【Google發布會】Google揭盅 秋季發布會10月5日舉行

Jais是一種開源的雙語模型，它包含130億個參數，這些參數由大量阿拉伯語和英語相結合的數據訓練，其中一部分來自電腦代碼，可供全球逾4億名使用阿拉伯語的人使用。

MBZUAI教授Timothy Baldwin解釋，由於沒有足夠的阿拉伯語數據來訓練Jais大小的模型，因此英語數據中的電腦代碼，將有助訓練模型的推理能力。

【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶 稱涉中國大規模虛假訊息活動

G42 AI應用研究部門Inception行政總裁Andrew Jackson則表示，AI發展是全球性競賽，而阿聯酋一直是AI領域的先驅；但當前大多數大語言模型都以英語為主，阿拉伯語作為世上最大的語言之一，也需要擁有一個專屬的大語言模型。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。