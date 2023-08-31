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【石Sir午市閒談】今日推介創夢天地、蒙牛乳業、百度集團

股市 12:30 2023/08/31

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恒生指數中午收報18434點，跌48點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介創夢天地 （01119） 、蒙牛乳業 （02319） 、百度集團 （09888） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3604815

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介創夢天地、蒙牛乳業、百度集團

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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