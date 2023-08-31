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【券商點睇】精確費率定價提升盈利 中國財險龍頭地位鞏固

股樓投資 11:14 2023/08/31

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信達證券報告指，中國財險（02328）降本增效舉措推動承保利潤增長。上半年原保費收入按年增8.8%，保險服務收入按年升9.3%，中國財險市場份額34.3%，按年保持基本穩定，繼續保持市場龍頭地位。同時，公司強化精細化智能化定價，深入推進降本增效，上半年實現承保利潤按年升7%，淨利潤增長5.4%。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

另一方面，中國財險在車險業務規模穩健增長，上半年車險實現保險服務收入按年升5.2%，機動車輛險承保數量增長7.3%，主要受益於新車數量增長和新能源車購置稅減免政策的延續。公司不斷強化客戶服務，上半年汽車險續保率按年上升2個百分點。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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信達證券指出，中國財險上半年原保費、保險服務收入、承保利潤和淨利潤均穩健增長，財險龍頭優勢地位進一步穩固，預計保費收入繼續保持較快增長，通過精確的費率定價、精細化的費用管理不斷提升承保盈利水平，有望繼續優化成本管控並提升業績，承保利潤表現有望進一步改善，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

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責任編輯：林衛

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