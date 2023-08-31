【數據點睇】連續5月位於收縮區 8月官方製造業PMI升至49.7

國家統計局於周四（31日）公布，8月官方製造業PMI為49.7，較7月上升0.4個百分點。雖然該數字已連續3個月錄得改善，惟始終未能重上50之上，連續5個月位於榮枯綫以下，反映中國經濟仍在收縮。

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當局稱，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。從分項指數來看，8月新訂單指數為50.2，較上月上升0.7個百分點，在連續4個月位於50以下後，重回擴張區間。新訂單指數連續三個月上升，另新出口訂單指數結束了連續5個月的下降勢頭。

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國家統計局官員指出，除紡織業外，其他行業的生產經營活動預期指數都是位於景氣區間，尤其是農副食品、加工、汽車等行業的生產經營活動預期指數，位於60%以上的高位景氣區間，企業對近期行業發展還是比較樂觀的。

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責任編輯：林衛