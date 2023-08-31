  • 30°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】連續5月位於收縮區 8月官方製造業PMI升至49.7

股樓投資 11:12 2023/08/31

分享：

分享：

國家統計局於周四（31日）公布，8月官方製造業PMI為49.7，較7月上升0.4個百分點。雖然該數字已連續3個月錄得改善，惟始終未能重上50之上，連續5個月位於榮枯綫以下，反映中國經濟仍在收縮。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

當局稱，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。從分項指數來看，8月新訂單指數為50.2，較上月上升0.7個百分點，在連續4個月位於50以下後，重回擴張區間。新訂單指數連續三個月上升，另新出口訂單指數結束了連續5個月的下降勢頭。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

國家統計局官員指出，除紡織業外，其他行業的生產經營活動預期指數都是位於景氣區間，尤其是農副食品、加工、汽車等行業的生產經營活動預期指數，位於60%以上的高位景氣區間，企業對近期行業發展還是比較樂觀的。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國家統計局 PMI 中國

上一篇文章

【券商點睇】精確費率定價提升盈利 中國財險龍頭地位鞏固

下一篇文章

【大行點睇】摩通：明年面臨電價下調風險 內地電力股目標價齊下調
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路
【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴
美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴
宏安黃大仙鳴鳳街項目命名為薈鳴　設約230伙　主打一房至兩房
宏安黃大仙鳴鳳街項目命名為薈鳴　設約230伙　主打一房至兩房
【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工
【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款