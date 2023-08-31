3級颶風襲美佛州致2死 逾50萬戶停電

美國佛羅里達州周三（30日）遭受3級颶風「Idalia」吹襲，據悉暫時導致最少2人死亡，超過50萬戶房屋失去電力供應。Idalia已轉向佐治亞州及南北卡羅萊納州，繼續威脅美國。

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Idalia在海灣地區登陸後，為佛州帶來最高每小時約201公里強風。州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）同日下午召開記者會，表示颶風暫未有確實相關死亡個案，多數位處高危或低窪地帶的民眾已疏散至高地，當地最多約56.5萬戶在風暴期間失去電力供應。

但佛州高速公路巡邏隊表示，周三兩名電單車手分別因意外死亡。德桑蒂斯表示，當局會一宗未確認與颶風相關的交通意外死亡個案展開調查。Idalia不止帶來強風，亦導致水位最高達5米的水浸。德桑蒂斯指出，颶風引發的水災未造成民眾死亡。

當地政府仍在嘗試進入嚴重受災地區，評估Idalia帶來的損毀。瑞銀集團（UBS）按照初步預測推估，Idalia為佛州帶來約93.6億美元（約734.4億港元）的住宅保險損失。

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國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）指出，Idalia已在當地時間周三晚上轉向佐治亞州，亦威脅南北卡羅萊納州。南羅萊納州面臨高達每小時過百公里強風吹襲，佐治亞州則被警告可能有水災。

NHC預計，Idalia會在周四（31日）為南北卡羅萊納州及佐治亞州帶來最高超過250毫米降雨量。NHC估計，暴雨會引發水災，帶來嚴重破壞。

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責任編輯：吳漢培