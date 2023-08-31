麥康奈爾再僵住不動半分鐘 外界質疑健康狀況（有片）

美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周三（30日）於肯塔基州接受採訪時，再度僵住，情況更持續約半分鐘。是次已為麥康奈爾過去一個多月以來，第二次出現同類情況，外界質疑其健康狀況。

佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案 【下一頁】

81歲的麥康奈爾當日在北肯塔基商會政府論壇上，被記者問到他會否計劃在2026年競選連任。麥康奈爾要求對方覆述問題，笑了一陣之後就僵住，閉上嘴直視前方。

然後身邊有人詢問麥康奈爾，問他能否聽到2026年會否競選連任的問題，麥康奈爾仍然不作回應。

助手之後向記者致歉，指他們需要一點時間。麥康奈爾身邊的人再低聲説了一些話，麥康奈爾才回答他。

麥康奈爾其後恢復發言。發言人透露，麥康奈爾在記者會上感到短暫頭暈而停止發言，雖然目前感覺良好，但為謹慎起見，他下次出席活動前會事先諮詢醫生意見。

麥康奈爾發言突然僵住沉默21秒 健康引關注（有片） 【下一頁】

麥康奈爾今年3月出席私人晚宴時在酒店絆倒，一度出現腦震盪，要入院治療。

他上月26日於記者會上發言期間，也突然在原地僵住沉默21秒，其後由副手護送離開。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲