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【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行

科技 10:54 2023/08/31

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Google亦布秋季發布會將於香港時間10月5日凌晨1時舉行，並將公布多款Pixel新產品，包括智能手機Pixel 8。（法新社）

近日各大手機廠陸續公布自家產品發布會的日期，繼蘋果（Apple）宣布將於9月13日舉辦iPhone 15發布會後，Google亦宣布秋季發布會將於香港時間10月5日凌晨1時舉行，並將公布多款Pixel新產品，包括智能手機Pixel 8。

【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動

與去年一樣，今年的發布會將於紐約舉行，並會介紹Pixel設備的最新產品。除Pixel 8系列手機外，市場亦預料當日會公布智能手錶Pixel Watch 2等Pixel設備。

近日網上已流傳一張Pixel 8 Pro的實物照，從圖片可見，新機的外觀與前代產品有所不同，機身也較圓潤，後置鏡頭亦採用了新設計，但仍保留Pixel系列特有的橫幅式形狀。

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據悉，新手機將搭載Tensor G3處理器，Pro版的正面則會配備一塊6.7吋的三星（Samsung）OLED屏幕。

責任編輯：陳卓賢

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