【生科股】康希諾插7%創上市低　新冠疫苗需求降兼退貨　上半年轉蝕8.4億元、收入暴跌97%

▲ 【生科股】康希諾新冠疫苗需求降兼退貨 上半年轉蝕8.4億元、收入暴跌97%

康希諾 （06185） 上半年由盈轉虧蝕8.4億元，收入大跌96.7%至2108.6萬元（人民幣‧下同），減少主要因COVID-19疫苗產品需求減少及計提COVID-19疫苗產品退貨約2.4億元人民幣。

康希諾周四（31日）插7%，報22.55元，創上市低。

期內，康希諾另一業務流腦產品收入約為2.2億元，而去年同期為1060萬元。流腦疫苗產品銷售收入的增長主要是由於對流腦疫苗產品市場推廣和商業化的持續推進。

集團上半年經營虧損增7.1倍至13.4億元，並錄得毛損約7.8億元。目前公司預期對付埃博拉病毒的Ad5-EBOV將不會於未來對業務作出重大商業貢獻。另外，PCV13i是潛在的最佳改良在研PCV13，預期下半年啟動新藥申請前程序。

至於mRNA新冠疫苗尚處於臨床試驗階段，集團未來會追蹤變種病毒株，根據疫情情況、國家免疫策略、評審機制等，進行下一階段研發工作的規劃。

相關文章：

【生科股】內地限制大股東減持後 康希諾生物︰員工持股平台終止減持計劃

【生科股】康希諾：員工持股平台擬減持不超過491萬股A股 主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位

【盈警】康希諾：新冠疫苗需求降 料全年虧損逾8億人幣 股價挫8%創三個月低

編輯：姚卓然