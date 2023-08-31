  • 29°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】康希諾插7%創上市低　新冠疫苗需求降兼退貨　上半年轉蝕8.4億元、收入暴跌97%

股市 10:31 2023/08/31

分享：

分享：

【生科股】康希諾新冠疫苗需求降兼退貨　上半年轉蝕8.4億元、收入暴跌97%

康希諾 （06185） 上半年由盈轉虧蝕8.4億元，收入大跌96.7%至2108.6萬元（人民幣‧下同），減少主要因COVID-19疫苗產品需求減少及計提COVID-19疫苗產品退貨約2.4億元人民幣。

康希諾周四（31日）插7%，報22.55元，創上市低。

期內，康希諾另一業務流腦產品收入約為2.2億元，而去年同期為1060萬元。流腦疫苗產品銷售收入的增長主要是由於對流腦疫苗產品市場推廣和商業化的持續推進。

集團上半年經營虧損增7.1倍至13.4億元，並錄得毛損約7.8億元。目前公司預期對付埃博拉病毒的Ad5-EBOV將不會於未來對業務作出重大商業貢獻。另外，PCV13i是潛在的最佳改良在研PCV13，預期下半年啟動新藥申請前程序。

至於mRNA新冠疫苗尚處於臨床試驗階段，集團未來會追蹤變種病毒株，根據疫情情況、國家免疫策略、評審機制等，進行下一階段研發工作的規劃。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：

【生科股】內地限制大股東減持後　康希諾生物︰員工持股平台終止減持計劃

【生科股】康希諾：員工持股平台擬減持不超過491萬股A股　主席宇學峰、朱濤等或失控股股東地位

【盈警】康希諾：新冠疫苗需求降　料全年虧損逾8億人幣　股價挫8%創三個月低

編輯：姚卓然

康希諾生物（06185） 港股 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】百度、商湯造好　美團逆市跌　恒指高開97點（不斷更新）

下一篇文章

【人工智能】內地公布首批AI大模型名單　百度、商湯、字節跳動榜上有名　阿里巴巴落空
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【侍產假】渣打香港9月1日起將侍產假及領養假增至20個星期　與產假看齊
【美股收市】就業放緩 憧憬停加息 納指升0.54% 道指穩
【美股收市】就業放緩 憧憬停加息 納指升0.54% 道指穩
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】3至5點掛3號波　周五港股會否受影響？（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　友聯認遭搜查股價照爆升、恒指公司：既定程序處理（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款